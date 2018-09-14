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Beykoz'da silahla market soygunu

Beykoz'da silahla market soygunu
Beykoz'da silahla market soygunu

İstanbul Beykoz’da bir markete giren maskeli ve silahlı şahıs market çalışanını etkisiz hale getirip, kasada bulunan yaklaşık 8 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi marketin önüne geldi. Market içerisine giren şahıs kasaya doğru giderek elindeki silah ile kasiyerin başına vurup etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasadaki bulunan yaklaşık 8 Bin TL'yi alan şahıs hızla marketten çıkarak kayıplara karıştı. Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  

Selim Bayraktar
 

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