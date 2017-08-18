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Beylikdüzü Belediyesi’nden deprem semineri

Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “17 Ağustos’u Unutma, Afetlere Karşı Nasıl Hazırlanmalıyız?” konulu seminerin konuğu,Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu.

Beylikdüzü Belediyesinden deprem semineri

18 Ağustos 2017 09:11
Beylikdüzü Belediyesi’nden deprem semineri - Tıkla İzle

Beylikdüzü Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadis'nde düzenlenen 17 Ağustos’u Unutma, Afetlere Karşı Nasıl Hazırlanmalıyız?” konulu seminere konuk olan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu deprem öncesi ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlik, slayt gösterileri ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun depremle ilgili konuşmalarıyla devam etti. Etkinlikte ayrıca Beylikdüzü’lü vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanlarını, acil ulaşım yollarını, hastaneleri, eczaneleri, ambulans bekleme noktalarını ve belediye hizmet ve kamu binalarını kolay bulmalarını sağlayan ‘’Beylikdüzü Hazır’’ aplikasyonu hakkında bilgiler verildi. Etkinlik sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Seminerde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘’Depremin insanları öldürmediğini hocam bize bir kez daha anlattı. Beylikdüzü’nde 380’in üzerinde toplanma alanı üretmiş olmanın, yaklaşık kişi başı 10 bin metrekare yeşil alanla insanların deprem anında toplanabileceği alanı halen koruyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ama bu yetmez. Yapı güvenliği, 7’den 77’e eğitim, deprem anında ne yapacağımız, sonrasında neler yapacağımız hususunda başta aile kavramında başlamak üzere tüm tedbirleri alan bir toplum olma yolunda ciddi işler yapmalıyız’’ diye konuştu.

‘’Beylikdüzü Hazır’’ mobil aplükasyonu indiren 10 Beylikdüzülü vatandaşa ilk yardım çantası verildi.

Etiketler: 17 ağustos, Beylikdüzü Belediyesi, deprem


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