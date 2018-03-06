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Beylikdüzü'nde boş bir bina alev alev yandı

Beylikdüzü'nde önceden kafe olarak kullanılan bir bina bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Beylikdüzünde boş bir bina alev alev yandı

06 Mart 2018 11:17
Beylikdüzü'nde boş bir bina alev alev yandı - Tıkla İzle

Binanın boş olması olası bir can kaybını önlerken, alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceden kafe olarak kullanılan bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılmaz hale geldi. Binanın alev alev yanması cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.  

Etiketler: beylikdüzü, ev yangını

 

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