Beylikdüzü’nde sinir krizi geçirip etrafa ateş açan şüpheli polisi alarma geçirdi

Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 23.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan spor salonunda bir kişi rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler silahıyla rastgele havaya ateş açan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. İkna çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Müzakereci polis olay yerine gelerek silahıyla ateş etmeye devam eden kişiyi ikna ederek teslim olması yönünde çağrı yaptı. Müzakereci polisin çağrıları yanıtsız kalırken olay yerine yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın özel tim sevk edildi. Özel timin yanı sıra tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri de olay yerine geldi.

- Şüphelinin etrafa ateş açması kameralara yansıdı

Şüphelinin zaman zaman silahıyla ateş açması ise kameralara yansıdı. Lüks bir sitenin içinde bulunan spor salonunda yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Rastgele açılan ateşe aldırış etmeyen vatandaşların rahat tavırları pes dedirtti.

Yaklaşık 5 saatlik ikna çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine özel tim operasyon için harekete geçti. Spor salonunun olduğu sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından hareke geçen ekipler şüphelinin bir anlık boşluğundan faydalanarak silahlı şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bacağından yaralanan şüpheliye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan şüpheli çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Silahıyla etrafa ateş açarak hareketli dakikalar yaşanması neden olan şüphelinin spor salonunun sahibi olduğu, yüklü miktarda da borcu olduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar

