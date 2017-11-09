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Beymen Club’tan cazseverlere özel koleksiyon

Beymen Club, sanat ile iç içe özel kapsül koleksiyonlarına 27'nci Akbank Caz Festivali Koleksiyonu'nu ekledi.

Beymen Clubtan cazseverlere özel koleksiyon

09 Kasım 2017 15:07

3-19 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Akbank Caz Festivali için Beymen Club tasarım ekibi tarafından özel kapsül koleksiyon hazırlandı. Yapılan açıklamada; cazı moda ile buluşturan neşeli ve dinamik ürünlerden oluşan koleksiyonda, cazın uçuşkan tınıları ve emprovize doğasından ilham alınarak modern siluetleri farklı detay ve eğlenceli grafik tasarımlar ile bir araya getirildi.

Sweatshirt'ten t-shirt’te, şapkadan çantaya farklı kategorilerde ve fiyat aralıklarındaki ürün seçeneklerinin yer aldığı Beymen Club 27'nci Akbank Caz Festivali Koleksiyonu, seçili Beymen Club mağazalarında, şirketin internet sitesinden ve festival boyunca konser alanlarında caz tutkunlarının beğenisine sunulacak. 

 

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