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Beymen Panora yenilendi

Dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Beymen’in Ankarada yenilenen mağazası Beymen Panora kapılarını açtı.

Beymen Panora yenilendi

20 Nisan 2018 10:28

2007 yılında hizmete giren ve dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Beymen Panora, yenilenen yüzü ile kapılarını açtı. Renovasyon sonrasında 2 bin 250 metrekarelik bir alanda yeni eklenen gift, parfümeri&kozmetik ve çocuk departmanlarına sahip magaza Ankara’da hizmete açıldı. 

Yapılan açıklamada; dünyaca ünlü markaların kadın çanta, ayakkabı ve aksesuar koleksiyonları; klasikten günlük giyime ve dış giyim koleksiyonlarına kadar geniş bir marka ve ürün yelpazesi sunan kadın designer hazır giyim ve abiye koleksiyonları yer alıyor. Mağazanın erkek bölümünde ayrıca smokin bölümünün yanı sıra yoğun iş temposundan kısa süre ayrılabilenler için ayrıcalıklı bir alışveriş imkanı sunan VIP alanı da bulunuyor. 

Ayrıca mağaza Rihanna, Jessica Biel, Kristen Stewart gibi dünyaca ünlü starların tercihi, ünlü İngiliz moda markası All Saints’in Türkiye’deki ilk mağazasına da ev sahipliği yaptığı belirtildi.  

 

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