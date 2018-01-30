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Beyoğlu’nda metruk binada korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir bina alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlunda metruk binada korkutan yangın

30 Ocak 2018 20:48
Beyoğlu’nda metruk binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın saat 19.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi Arapzade Dergahı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli ilçe itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının yapılabilmesi için üst kattaki duvar itfaiye ekipleri tarafından yıkıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle mahalleli kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Selim Bayraktar
 

 

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