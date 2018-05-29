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Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

Beyoğlu’nda uygulama yapan narkotimlerini gören şüpheliler kaçmaya başlayınca hareketli dakikalar yaşandı. Polisin kıskıvrak yakaladığı şüphelilerin üstleri aranarak GBT’leri sorgulanırken, çevrede ev olarak metruk olan binalarda da didik didik arama yapıldı.

Beyoğlunda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar

29 Mayıs 2018 17:26
Beyoğlu’nda narkotik uygulamasında hareketli dakikalar - Tıkla İzle

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, özel harekat polislerinin desteğiyle Kulaksız’ın ara sokaklarına geldi. Burada şüpheliler, çevrede arama yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

Hareketli dakikalar yaşandı

Kısa süreli kovalamanın ardından şüphelileri kıskıvrak yakalayan tim, üstlerini aradı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT), sorgularını da yapan polis, çevreyi ise didik didik aradı. Özel harekat polisleri de önlem alarak çevrede kuş uçurtmadı. Polis ekipleri ardından sokak aralarındaki metruk binalara da girdi. Ev olarak kullanılan bir metruk binada arama yapan polis, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.  

Doğan Can Cesur
 

 

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