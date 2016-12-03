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Beyoğlu’nda sıcak saatler

Beyoğlu’nda çanta imalatı yapan bir işyerinin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlunda sıcak saatler

03 Aralık 2016 14:42

Olay saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Dereotu Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çanta imalatı yapan iş yerinin çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşlar çıkan yangını meraklı gözlerle izledi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.
 

Alper Korkmaz

Etiketler: Beyoğlunda çatı yangını


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