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Beyoğlu’nda silahlı market soygunu

Beyoğlu Okmeydanı'nda bulunan bir marketin şubesi, kar maskeli ve silahlı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular yaklaşık 1000 Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı.

Beyoğlunda silahlı market soygunu

20 Temmuz 2017 09:26

Olay, dün saat 17:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Kuzey sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli üç soyguncu, market görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek yaklaşık bin Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı. Market görevlileri olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda emniyet ekipleri markette bir süre incelemelerde bulundu. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışıyor.

Soygun esnasında marketin lambalarını değiştirmekte olan Mustafa isimli vatandaş, ‘’içerideydim lamba takıyordum, 3 kişi geldi birisi kırmızı birisi siyah giyinmişti. Silah sesi geldi 10 saniyede her şey bitti. Kaçarken de dışarıda silah sıktılar’’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Okmeydanı ve çevresinde son zamanlarda benzer soygunlar gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Daha önce Okmeydanı Kuzey Sokakta kar maskeli ve silahlı kişilerce marketler soyulmuştu.

Etiketler: beyoğlu, market soygunu, Okmeydanı


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