Beyoğlu’nda tarihi binada çökme meydana geldi

Olay, 20.00 sıralarında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokağında bulunan bir tarihi metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı tarihi binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Binanın bir kısmının çöktüğünü görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çökmesi sırasında kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Çevredeki binalar boşaltıldı

Binanın geriye kalan kısmının çökmesine karşın çevredeki binalar boşaltılmaya başlandı. Yarın yapılacak incelemelerin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Binanın önünden çökmeden önce geçtiğini belirten Emre Çevik, “Az önce kardeşimle bakkaldan geliyordum. Bina sabah zaten yamuk duruyordu. Benle kardeşim geçtikten 2, 3 dakika sonra patırtı, gürültü sesleri geldi. Hemen koştuk buraya. Bizim üstümüze de yıkılabilirdi” dedi.

İsmail Bulut

