Beyoğlu’nda yaz okullarına katılan 5 bin öğrenci sertifikalarını aldı

Hasköy Sahil Yelken Kulübü önünde düzenlenen tören Çocuk Mehteran Takımının gösterisiyle başladı. Programda; Kuran-ı Kerim Tilaveti, tiyatro gösterileri, ilahi dinletileri ve halk oyunları gibi birçok etkinlik yer aldı.

Yaz okullarının önemini anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yaz okulları toplumda ailelerin çok önemli bir ihtiyacı. Çünkü yaz tatili bir hayli uzun oluyor. Haziran’dan eylüle kadar. Çocuklar tatil yaptıklarından arada bir boşlukta oluyorlar. İşte biz de o arayı doldurmak için spor, kültür, sanat, tiyatro, kuran okuması bütün bunları kapsayan güzel bir yaz programı paketi yaptık. Toplam 5 bin çocuğumuz katıldı. Bugün de onların final günündeydik. Güzel renkli görüntülere sahne oldu. Yavrularımız her şeyimiz, onları sürekli eğitime tabi tutmak; yaz aylarında ailelere destek olmak üzere bu organizasyonu yaptık. Ben bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilere madalyalarının da takdim edildiği program, yaz okullarına katılan öğrencilere Katılım Sertifikalarının verilmesiyle son buldu.