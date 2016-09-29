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Beyşehir’de FETÖ’den toplam 39 kişi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında haklarında FETÖ/PDY kapsamında adli soruşturma başlatılan kişilerden bugüne kadar 39’unun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.


29 Eylül 2016 09:53

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe kalkışmasının ardından bugüne kadar geçen 2,5 aylık süreçte Beyşehir ilçesinde aralarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üst düzey personelin de bulunduğu, memur, işçi, esnaf ve iş adamlarından oluşan toplam 151 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) ile irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kamu kurumlarındaki görevlerinden el çektirilerek açığa alınan çalışanlarla birlikte soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınan isimlerden Beyşehir Adliyesi’ne sevk edilen 39 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ’den soruşturma başlatılan 13 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı verilirken, bu kişilerin halen firari olarak güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

Ali Rıza Önses

Etiketler: beyşehir, fetö, tutuklama


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