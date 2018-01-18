Beytüşşebap ve Uludere kar altında kaldı

Yurt genelinde beklenen kar yağışı dün akşamdan itibaren Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde etkili oldu. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Uludere ile Uzungeçit beldesini birbirine bağlayan Tanin Tanin dağlarındaki geçit ile yüksek kesimlerdeki koy yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleri köy yollarını, karayolları ekipleri ise Şırnak-Beytüşşebap ve Uludere yollarını kardan temizleme çalışmaları başlattı. Beytüşşebap belediye ekipleri de ilçe merkezindeki yolları açık tutmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek yerlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde 15 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde yer yer yarım metre olarak ölçüldü. Beyaz örtüye bürünen Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar etkili olduğu için hayvanlarını meralara götüremeyen Ayvalık köyü sakinleri ise sabahın ilk ışıklarıyla sonbahar aylarında keserek evlerine getirdikleri meşe yapraklarını ahırdan çıkardıkları keçilere yem olarak verdi.

Serdar Gükçe