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Beytüşşebaplı Berivanların zorlu yaşamı

Termometrelerin 40 dereceye kadar yükseldiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gündüzleri hayvan sağarak, süt ve yoğurt yapan Berivanlar, gece geç saatlere kadar da lavaş ekmek pişiriyor.

Beytüşşebaplı Berivanların zorlu yaşamı

17 Temmuz 2017 10:49

Beytüşşebap’ta 40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıkları, gündüzleri hayvan sağarak süt ve yoğurt yapan, gece geç saatlere kadar da ekmek pişiren kadınlara güçlükler yaşatıyor. Vesile Akkoş adlı kadın, “Her gün aynı işleri yapmaktan yorulduk. Sürekli çalışıyoruz. Sabahları Berivanlık yapıyoruz. Akşamları ise mahalledeki kadınlar toplanıp ekmek pişiriyoruz. Her akşam sıra birimizde. Bugün sıra bende 6 kişi toplandık. Gece saat 23’e kadar çalışıyoruz. Yorucu iş ama mecburuz” dedi.

Azime Temel adlı kadın ise, “Güneydoğuda kadın olmak çok zor. Her işi yapmak zorundayız. Eşlerimiz gecesini gündüzüne katıyor eve ekmek getirmek için. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Her birimizin bir görevi var. kadınların hepsi Berivanlık yapıyor. Sıcaklar nedeniyle burada toplandık. Yaz ayları boyunca lavaş ekmek pişiriyoruz. Kış aylarında da tandır ekmek pişiriyoruz. İlçemizde son birkaç gündür sıcaklar nedeniyle dışarı bile çıkamıyoruz” diye konuştu.  

Serdar Gükçe


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