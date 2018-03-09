Diğer
Kategoriler

Bıçağı gören horoz 'anne' dedi

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bağtepe kırsal mahallesinde yaşayan İbrahim Kırcalı misafirlerine yemekte ikram etmek istediği horozu kesmek için hamle yapınca, korkan horoz ‘anne’ şeklinde öttü.

Bıçağı gören horoz anne dedi

09 Mart 2018 10:14

Kepsut’un Bağtepe Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kırcalı, horozunun 'anne' şeklinde ötmesi ile ilginç bir olay yaşadı. Olayı duyan vatandaşlar ‘anne’ diyen horozu görmek için Bağtepe kırsal mahallesine akın etti. 

Horozun sahibi İbrahım Kırcalı, "Misafirlerime ikram etmek için bu horozu yakaladım, tam kesmek için yatırınca bir bağırış koptu. Horozumun resmen ‘anne’ dediğini duyunca korktum. Korkunca bıçağı elimden attım. Misafirlere ikram etmek için kesecekken şimdi kesmeye kıyamıyoruz. Horozu 'anne' dediği için azat ettik. Artık ölene kadar bakacağım. Misafirler de horozu kesemeyince aç kaldı ona üzülüyorum. Mahalle sakinlerine olayı anlatınca horoza ilgi arttı. Çevreden horozumun 'anne' dediğini duyan vatandaşlar meşhur horozumu görmeye geliyor. Milletin ilgisini çekiyor. Şu anda horozumuz çok seviliyor. Bu horozu kesmeyeceğiz. Bu horoza ömür boyu bakacağım" şeklinde konuştu.  

Etiketler: horoz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç