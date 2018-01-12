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Bıçakladığı eşi tarafından eve kilitlenen koca, inmeye çalıştığı 2'nci kattan yere çakıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde tartıştığı eşini bıçaklayan adam, evin ikinci katındaki balkonundan inmek isterken düşerek yaralandı.

Bıçakladığı eşi tarafından eve kilitlenen koca, inmeye çalıştığı 2nci kattan yere çakıldı
Cani koca, inmeye çalıştığı 2'nci kattan yere çakıldı - Foto Galeri

12 Ocak 2018 16:57
Cani koca, inmeye çalıştığı 2'nci kattan yere çakıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervensaray Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde bir evde yaşayan Z.A. (36) ve U.A. (42) çifti tartıştı. Tartışma sırasında U.A. karısını bıçakladı. Kocası kaçmasın diye kapıyı kilitleyen Z.A. yaralı halde evde beklerken, kocası U.A. ise balkondan aşağıya inmek istedi. İkinci kattaki evin balkonundan düşen U.A. ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112'yi araması ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, balkondan düşen U.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Bayram Coşkun

 

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