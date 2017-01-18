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Biden: Rusya’nın seçimlere müdahalesi engellenmeli

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Rusya’nın seçim sistemlerine müdahale ettiğini iddia etti, bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.

Biden: Rusyanın seçimlere müdahalesi engellenmeli

18 Ocak 2017 15:39

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre’nin Davos kasabasında devam ediyor. 100 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvede, ABD’yi Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry temsil ediyor. Joe Biden, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya’nın uluslararası liberal düzene tehdit olduğunu ileri sürdü. Moskova’nın Avrupa’daki seçimleri etkilemeye çalıştığını savunan Biden, Rusya’nın Avrupa’daki seçim sürecine müdahalesinin gelecekte engellenmesi gerektiğini aktardı. ABD Başkan Yardımcısı, "Bu yıl Avrupa’daki bir çok ülkede seçim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya’nın demokratik süreci ele almaya yönelik başka girişimleri beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca / İHA)

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dünya Ekonomik Forumu


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