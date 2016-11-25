Balıkesir'in tarım ve hayvancılık merkezi olan ilçesi Bigadiç'te vatandaşlar kendilerine ikram edilen sıcak sütün tadını çıkartıyor. Bigadiç Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Süt Çeşmesi' projesi ile günde yaklaşık 8 bin bardak sıcak süt vatandaşlara ikram ediliyor. Perşembe günleri ilçe semt pazarı yakınına kurulan süt çeşmesi vatandaşlardan büyük ilgi görürken, 7'den 70'e her kesimden vatandaş soğuk havalarda sıcak süt ile ısınmak için çeşme başına akın ediyor.

Süt çeşmesine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Bigadiç, tarım ve hayvancılık ile uğraşan bir ilçemiz. Biz bu süt çeşmesi projesini yaklaşık 9 ay kadar önce başlattık. Her perşembe ilçemize kurulan semt pazarında biz de süt çeşmemizi akıtıyoruz. Gençlerimizi gazlı içeceklerden uzak tutmayı amaçlıyoruz. Onun yerine sağlıklı bir besin olan sütü öne çıkartmak istiyoruz. Günlük bir sınırımız yok. Ancak genelde günde 8 bin bardak sıcak süt vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Bayram gibi özel günlerde bu rakam 12 binlere kadar çıkıyor. Zaten ilçemizde günlük 300 ton süt üretimi var. Adapazarı'ndan İzmir'e kadar süt fabrikaları buradan süt topluyor. Balıkesir'de süt üretimi açısından zaten ilk sıradayız ancak ben Türkiye'de de ilk sırada olduğumuzu tahmin ediyorum. Ayrıca büyükbaş hayvan açısından bakarsak 80 bin civarı hayvan Bigadiç sınırlarında yer alıyor. Ette ve sütte iyi bir ivme yakaladık, inşallah arttırarak devam ettiririz" dedi. İçinde elektrikli ısıtma sistemi bulunan süt çeşmesinde sütün sürekli sıcak olması sağlanırken, memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Avcu'ya teşekkür etti.

BAHADIR DEMİRÇEVİREN