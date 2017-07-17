Bilecik Belediyesi kente bir yapıt daha kazandırdı

Bilecik Bahçelievler Mahallesine Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan ve avucunda mermiler olan tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlamına gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açıldı. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’un okuduğu dualar sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis zafer Koç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ceza Reisi Kamil Kaya, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın kurdeleyi kesmesiyle açıldı. Daha sonra protokol üyeleri anıtın bulunduğu parka kendi elleriyle fidanlar diktikleri.

“Bu anıt tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet ilkesinin en güzel göstergesidir”

Açılış sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’i dirilişin kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan bir şehir olarak tarif etti. Bilecik’in birlik, beraberlik, kardeşlik hamurunun karıldığı bir şehir ifade eden Yağcı, sözlerine şöyle devam etti;

“Her zaman devletimizin milletimizin bayrağımızın kutsal değerlerimizin yanında olduk. 15 Temmuz bir milleti yok etmek isteyen hainler tarafından kurulan bir pusuydu. 15 Temmuz gecesini karanlıklara boğacak bir düşünce vardı ama o gece insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği, milli ruhu bayrağına, ezanına, kutsal değerlerine sahip çıkması o karanlık geceyi aydınlık yarınlara döndürdü. Biz bugün o geceyi aydınlık yarınlara döndüren kahramanları, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad etme adına, 249 şehidimiz anısına gerçekten 15 Temmuz Şehitleri Parkı Demokrasi ve Milli Birlik Anıtının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anıt nedir? İşte bu anıt tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet ilkesiyle inancıyla hareket eden bir milletin tankların, topların tüm şer düşüncelerin ve silahların durduramayacağının en güzel göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli, ferasetli liderliğiyle cesaretiyle insanımızın birliği, beraberliği bayrağına, devletine sahip çıkmasıyla gerçekten bu kahramanlık öyküsü ortaya çıkmış, bu destan ortaya çıkmış ve bu 15 Temmuz’u geleceğimiz için unutmayacağız ve unutturmayacağız. İşte onun en güzel göstergesi de Bilecik'te bu ilkeler çerçevesinde yapılan ve gerçekten Türk’ü temsil eden ay yıldızlı bilek bayrağımızla eğer bu ilkelere sahip çıktığımızda tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet olduğumuzda bunu hiç kimse durduramayacak. İnşallah da 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşarak el ele, gönül gönülle lider ülke Türkiye’yi hep birlikte oluşturacağız. Bu duygu düşüncelerle bugün gerçekten mutlu bir anı gerçekleştiriyoruz ama bu arada şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Tüm gazilerimize cenabı hak sağlıklı, uzun ömürler versin. Bu memleketimize, bu milletimize böyle acı olayları cenabı hak bir daha göstermesin diyor, herkesi saygı selam ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz.”

Cem Kaan Toka