Bilecik'te ambulans motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, camicedit Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 112 hareket merkezinden şehir içindeki hastayı almaya giden 112 acil sağlık hizmetlerine ait R.K. idaresindeki 11 EP 972 plakalı ambulans, Ankara Caddesi terminal karşısında aynı istikamete giden M.B.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zuhal Zengin

