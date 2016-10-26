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Bilecik’te camiyi soymaya kalkan şahıs kamerada

Bilecik’te bir camide yaşanan hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.

Bilecikte camiyi soymaya kalkan şahıs kamerada

26 Ekim 2016 14:21
Bilecik’te camiyi soymaya kalkan şahıs kamerada - Tıkla İzle

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Cami'de 8 Ekim günü meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen Müezzin İsmail Şenol, görevli odasının kapısını açık buldu. Güvenlik kamerası olmayan camiye olaydan 6 gün sonra kamara taktırıldı. 22 ekim günü tekrar öğle namazı için camiye gelen Müezzin İsmail Şenol, görevli odasının kapısını yine açık halde buldu. Şenol'un ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan hırsızlık girişimini tespit etti. Görüntülerde, gözetleme yapan bir erkek şahsın camiye girdiği ve görevli kapısını yokladığı görülüyor. Kapının kapalı olduğunu gören şüpheli şahıs, cami içinde turlamaya başlıyor. Etrafta kimse olmadığından emin olan şüpheli, ayakkabılıktaki çekeceği alarak görevli kapısını yaklaşık 1 dakika boyunca açmaya çalışıyor. Alacak herhangi bir şey bulamayan şahıs olay yerini terk ediyor.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli şahsın bulunması için çalışma başlattı. 

Etiketler: bilecik, Osmangazi Cami


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