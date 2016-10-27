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Bilecik’te silahlı saldırı: 2 yaralı

Bilecik’te bir kişinin aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahsın aracına silahla ateş açması sonucu, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.


27 Ekim 2016 11:42

İddialara göre, Söğüt ilçesinde restoran işleten Muhammed Zülküf Ç. ile iş yerinde garsonluk yapan Kadir B., 26 NH 623 plakalı araçla Cumhuriyet Mahallesi Bozüyük Caddesi üzerinde seyir halindeyken husumetlileri olduğu iddia edilen Ali P. ile karşılaştı. Ali P.'nin husumetlilerini görünce belindeki tabancayı çıkartarak otomobile ateş etmesi sonucu araç içerinde bulunan Muhammed Zülküf Ç. ile Kadir B. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadir B., buradaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli Ali P. kayıplara karışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbrahim Sünetçi
BİLECİK

Etiketler: bilecik, silahlı saldırı


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