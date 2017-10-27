Bilecik'te yapılan ”Türkiye Huzur” uygulamasında 47 gram esrar ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bilecik kent merkezinde çeşitli noktalarda yapılan 'Huzur ve Asayiş' uygulamasında 1 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Bilecik merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak 12 nokta 27 ekip 133 personel ile birlikte yapılan yol ve umuma açık yer uygulamasında bin 238 şahıs 158 araç sorgulanırken, 126 iş yeri denetlendi. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alınırken, 3 şahsa adli ve idari işlem başlatıldı. Yapılan uygulamalarda 47 gram esrar ele geçirilirken, kontrol edilen araçlardan 6’sı trafikten men edildi ve 15 araca 6 bin 620 TL para cezası uygulandı.

Cem Kaan Toka

