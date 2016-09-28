İzmir Yaşar Üniversitesi koordinatörlüğünde, İstanbul Valiliği, İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği ortaklığıyla yürütülen “Bilim Herkesi Birleştirir” projesi 30 Eylül 2016 Cuma günü İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak halkı bilim insanlarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Tüm Avrupa ülkelerinde aynı günde ve aynı saatte başlayacak olan etkinliğe İstanbul Aydın Üniversitesi, Milli Eğitim Vakfı (MEV) Koleji Özel Basınköy Okulları kampüsünde destek verecek.

İstanbul’da gerçekleşecek olan Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve MEV Koleji Özel Basınköy Okulları destek verecek. Projenin ana amacı bir bilim şenliği formatında halkın ve özellikle de gençlerin bilimle ve bilim insanlarıyla bir araya getirilmesi olarak belirlendi. Bu amaç doğrultusunda, bilimsel aktivite ve gelişmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde birleştirici bir rol oynamasına odaklanılması planlanıyor.

İzmir Yaşar Üniversitesi Bornova Kampüsü’nde, İstanbul Valiliği ise MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Kampüsü’nde ve Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinliklerini gerçekleştirecek. Avrupa Araştırmacılar Gecesi kapsamında düzenlenecek bilimsel gösteriler, sergiler, deneyler, bilim konulu sohbetler ve çalıştaylar gibi faaliyetler halka açık bir şekilde yürütülecek.

