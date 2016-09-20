Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Devultepe Mahallesi’ndeki sulama göletinde bir leyleğin yaralı halde çırpındığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gölete giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, çamura batmış ve bitkin haldeki leyleği merdivenli araç yardımı ile bulunduğu yerden çıkararak Veteriner Daire Başkanlığı’na götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan leyleğin ateşli silahla vurulması sonucu sol bacağının kırık ve kopmak üzere olduğu belirlenirken, üzerinde bir takip cihazı takılı olduğu saptandı. Bakımı yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne gönderilen leyleğin bir süre sonra öldüğü bildirildi.

Üzerindeki takip cihazından yola çıkarak leylekle ilgili araştırma yapan yetkililer, ölen leyleğin kuş bilimcileri tarafından inceleme altına alındığını belirledi. Slovakya ve Macaristanlı kuş bilim uzmanlarının leyleğe, göçmen kuşların yol haritasını çıkarmak amacıyla takip cihazı taktıkları anlaşıldı.