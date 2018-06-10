Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: 'Vizyonumuz yerli, hedeflerimiz küreseldir'

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği üyelerince, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde iftar programı düzenlendi. Programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 81 ilden gelen kanaat önderleri ve aşiret reisleri katıldı.

Bakan Özlü iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerinin ve lobicilik faaliyetlerinin en önemli halkasını oluşturduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle, sizlerin yürüttüğü çalışmalar, ekonomik ve sosyal gelişmemizi destekleyen, bizleri yüreklendiren, elimizi güçlendiren çalışmalardır. Yaşadığımız coğrafya, sadece bugün değil, yüzyıllar boyunca, dünyanın merkezi olan, dünyaya istikamet çizen, en stratejik bölgedir. Türkiye, bu hassas bölgenin, yani Avrasya coğrafyasının merkezidir. Biz aynı zamanda, bölgemizin ve dünyanın vicdan, huzur ve barış coğrafyasıyız. Türkiye, temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisiyle ve potansiyeliyle; sadece kendi bölgesinin değil, tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyasıdır. Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkında olmak zorundayız. Ülkemiz; Balkanlar ve Kafkaslar’dan başlayarak, Orta Doğu’ya uzanan büyük coğrafyanın; kültürel, siyasi ve ekonomik lideri ve lokomotifi olmak durumundadır. Bütün gelecek projeksiyonlarımızı, geleceğe dair bütün hedeflerimizi; bu muazzam büyüklüğün bize yüklediği, tarihsel sorumluluk çerçevesinde belirlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Özlü konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Avrasya Yerel Yönetimler Birliği’nin temsil ettiği birlik, kardeşlik, huzur ve dayanışma misyonunun, daha da pekişmesi ve büyümesini istiyoruz. Çünkü Türkiye, sadece sınırları içinde sorumlukları ve hedefleri olan bir ülke değildir. Büyük ülkelerin, hedefleri de mücadeleleri de büyük olur. Türkiye de, kısa vadeli menfaatler yerine uzun vadeli dostluklar kuran, şemsiyesini çok geniş bir alan için açan, büyük bir devlettir. İnsanlık tarihi kadar eski bir bölge olan Avrasya bölgesinin lider ülkesi olarak, her zaman elimizi taşın altına koyduk, koyacağız. Kendimize yakışan misyonu yerine getirmek için, her türlü katkıyı sunacağız. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri olarak; sorumluluğumuz büyüktür. İşte bu günkü iftar sofrasının bize bu sorumluluğumuzu ve kardeşliğimizi hatırlatan bir sofra olmasını diliyorum. Bölgemizde ve dünyada bizleri geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanımız, hiç şüphesiz bilim ve akıldır.”

“Vizyonumuz yerli, hedeflerimiz küreseldir”

Özlü, konuşmasının sonunda Türkiye’nin küresel hedefleri olduğunu belirterek, “Vizyonumuz yerli, hedeflerimiz küreseldir. Milli ve yerli duruşumuzu; akıl ve bilimle tahkim etmek ve pekiştirmek; birinci önceliğimizdir. Kendi teknolojisini, kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Avrasya bölgesi, tarihine yakışan bir şekilde parlayacaktır” diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise ‘birlik ve kardeşlik’ vurgusu yaparak, “Türkiye’mizin, yurdumuzun dört bir tarafından geldiniz. Tebessüm şehrimizi ve soframızı onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Rabbim de sizleri onurlandırsın, şereflendirsin. Derdimiz hep şu oldu; iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. İnşallah ülkemizde bu duygularla kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yayılmasına sebep olması ümidiyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.