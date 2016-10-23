

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Dr. Suat Gezer, az sayıdaki hasta için antibiyotik ilaç yazdıklarını belirtti. Gezer, “Antibiyotik genelde üst solunum yolu hastalıklarının çok az bir kısmında gerekebilmektedir. Ailelerimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri, bilinçsiz bir şekilde herhangi bir doktora danışmadan eczanelerde aldıkları antibiyotikleri çocuklarına kullandırtmalarıdır. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ekonomimize ve toplumsal sağlığımıza çok ciddi zararlar vermektedir. Önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun etkilerini daha fazla göreceğimiz endişesindeyim” dedi.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının en büyük mağdurları çocuklar

Mevsimsel geçişlerde özellikle hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişikliklerin hastalıkları da beraberinde getirdiğini ifade eden Uzm. Dr. Gezer, “Özellikle çocuklarda üst solunun yolu enfeksiyonları dediğimiz grip, nezle, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi rahatsızlıklar bu süreçte artmaktadır. Buna bağlı olarak da çocuklarda yoğun antibiyotik kullanımı söz konusudur. Özellikle de bilinçsiz ve doktor tavsiyesi dışında kullanılan antibiyotiklerin en büyük mağduriyetini de çocuklarımız yaşamaktadır” diye konuştu.

Çocuklarda hangi durumlarda antibiyotik kullanılmalı?

Hastaların genelde ateş, halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, kulak ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma gibi şikayetlerle kendilerine başvurduklarını anlatan Dr. Gezer, “Özellikle kreş ve okul gibi toplu kullanım alanlarındaki çocuklar risk altındadır. Bizim ailelerimize önerimiz bol bol el yıkama, risk grubundaki hastalarda temas sırasında maske kullanılması ve bu tür ortamlardan en az miktarda etkilenme adına çocukların beslenmesine dikkat etmeleridir. Bunun yanında bu tarz şikayetleri olan çocukların mutlaka bir doktora göstermeleridir. Zaten gerekli durumlarda bizler ilaç tedavisine başlatıyoruz. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları tedavi edilmediği takdirde zatürre dediğimiz alt solunun yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hastalanmadan önce önlemimizi almalıyız”

Hasta olmadan önce önlem alınmasını da tavsiye eden Dr. Gezer, şöyle dedi: “Burada önemli olan bir husus da hastalığa yakalanmadan önce bunun önlemini almaktır. Bu da dengeli beslenmeden geçiyor. Onun için de meyvelerden mandalina, portakal ve sebzelerden domates, patates, brokoli gibi besinlerin bol bol tüketilmesini öneriyoruz.”

Alerjik hastalığı olanlar dikkat

Sık kusması ve düşürülemeyen ateşi olan hastaların mutlaka bir uzmana başvurmasını da isteyen Uzm. Dr. Suat Gezer, “Mevsimsel geçişlerde ilkbahar ve sonbaharda alerjik hastalıklarda da bir artış olabilmektedir. Özellikle alerjik hastalıkları olanlar; tuzlu ve kuru havalardan uzak durması gerekir” şeklinde konuştu.

Murat Dalgın