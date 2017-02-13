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Bilkent Senfoni Orkestrasından kuklalarla Romeo ve Juliet

Bilkent Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği organizasyonda Shakespeare’in Romeo ve Juliet oyununu kuklalarla canlandırdı.

Bilkent Senfoni Orkestrasından kuklalarla Romeo ve Juliet

13 Şubat 2017 23:00

Bilkent Senfoni Orkestrasının gerçekleştirdiği organizasyonla ünlü kukla tiyatrosu Per Poc Company, ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Oyuncu Selçuk Yöntem’in anlatıcı olarak katıldığı konseri Şef Işık Metin yönetti. Sergey Prokofiev’in Romeo ve Juliet balesinden bölümleri içeren özel bir düzenleme de seslendirildi.

Program öncesinde açılış konuşması yapan Selçuk Yöntem, “Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef Işık Metin yönetiminde Romeo ve Juliet’i çok değişik bir oyunla canlandıracak. Sanatın evrenselliğini, bütünleştiriciliğini bir kez daha göreceğiz. Sevgiye ihtiyacımız olduğu şu günlerde şu sevgi masalı çok anlamlı olacak” şeklinde konuştu.

Caner Ünver

Etiketler: Bilkent Senfoni Orkestrası, sevgililer günü


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