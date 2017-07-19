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Billy Baron Eskişehir Basket'te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Eskişehir Basket, 27 yaşındaki şutör guard Billy Baron’u kadrosuna kattı.

Billy Baron Eskişehir Baskette

19 Temmuz 2017 14:24

Gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden devam eden Siyah Kırmızılı ekip, başantrenörlük görevine Josep Maria Berrocal'ı getirdikten sonra ABD’li Earl Jerrod Rowland'ı da 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden ekip, geçen sezon İspanya ACB Ligi ekiplerinden Murcia’da forma giyen ABD'li Billy Baron'u renklerine bağladı.

Avrupa Kupasında da mücadele etti

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; "Takımımız önümüzdeki sezon için 1990 doğumlu şutör gard Billy Baron ile anlaşmıştır. Geride bıraktığımız sezonda ACB Ligi'nde ve Eurocup'ta İspanya'nın Murcia takımıyla mücadele eden Amerikalı skorer oyuncu, Avrupa Kupası maçlarında 13 sayı, 2.2 ribaund, 2.3 asist ortalamaları tutturmuştur. Kariyerinde daha önce Lietuvas Rytas ve Charleroi formaları giyen yeni oyuncumuz, 2015/2016 sezonunda Fransa takımıyla Eurocup'ta 20.7 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamalarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Billy Baron'a yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. 

Kadir Arslan

Etiketler: Billy Baron, Eskişehir Basket


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