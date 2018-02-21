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BİM 23 Şubat 2018 aktüel indirimli güncel ürün broşürü

BİM marketlerde 23 Şubat 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı. Bir çok farklı ürünlerin ön plana çıktığı aktüel ürün broşüründe ev araç gereçleri ön plana çıkan ürünler arasında. İşte detaylı ürün broşürü...

BİM 23 Şubat 2018 aktüel indirimli güncel ürün broşürü

21 Şubat 2018 20:17

23 Şubat 2018 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürünün yer aldığını belirtelim. Haftanın indirimli ürün listesinde ön plana çıkan ürün arasında Set Üstü Ocak İnox 4 gözlü gazlı,Çakmaklı,Gaz kesme emniyetli,Lama ızgara,Havuzlu bek tipi,Doğalgaz ayarlı özellikleri olan ürün 199.90 TL'den satışa sunulacak.

 

Bim marketlerde yer alan haftanın diğer indirimli ürün listesine baktığımız zaman Su Filtreli Elektrikli Süpürge Su filtreli ve toz torbalı kullanım,İki kademeli,4 litre toz torba kapasitesi,9 litre kirli su tank kapasitesi,Güç: Nominal 1400 Watt, Maksimum: 2200 Watt özellikleri olan ürün ise 139.90 TL'den satışa sunulacak. Aspiratör ise 89.90 TL'den satışa sunulacak. 

 

 

Ev araç gereçlerinde ise Kek Kalıbı,Bakliyat tenceresi,Borcam,Çay Seti ve Pratik mutfak yardımcılar gibi ürünler ön plana çıkıyor. 

 

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