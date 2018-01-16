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BİM aktüel 19 Ocak 2018 indirimli ürünler kataloğu | Sony Play Station 4

BİM market bu haftada haftalık aktüel indirimli fırsatlarını yayınladı. 19 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ürün listesinde birçok ürün göze çarpıyor.

BİM aktüel 19 Ocak 2018 indirimli ürünler kataloğu | Sony Play Station 4

16 Ocak 2018 21:01

Bim 19 Ocak 2018 aktüel indirimleri bu hafta cuma günü başlayacak ve 26 Ocak 2018 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu hafta market raflarında, yer alacak ürünleri sizler için değerlendirdik. Aktüel ürün fırsatları arasında yine alım gücü kolay, uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığını görmekteyiz. Bu haftanın indirimli ürün listesinde en dikkat çeken ürün ise 2 yıl garantili SONY Play Station 4. 1 Adet Oyun Kolu,1 Adet Oyun FIFA 2018,14 Günlük Plus Üyelik özellikleri olan ürün 1299.00 TL'den müşterilerin satışına sunulacak. İşte detaylı indirimli ürün broşürü...

 

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