BİM iPhone X satacak | iPhone X BİM'de ne kadara satılacak, iPhone X BİM fiyatı nedir, kaç TL?

BİM marketlerde 9 Mart 2018 Cuma gününden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürün satış listesi yayınlandı. Bir çok farklı ürünlerin ön plana çıktığı aktüel ürün broşüründe en dikkat çekici ürün ise iPhone X oldu. İşte detaylar... BİM iPhone X satacak! BİM market yaptığı sürpriz kampanyalarla tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. BİM bu kez büyük bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. BİM, Apple'ın en yeni modeli olan iPhone X'i satışa sunmaya hazırlanıyor. BİM, 64 GB'lık iPhone X'i 4,999 TL'ye satışa sunacak.

iPHONE X ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

3 GB RAM

64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face ID kamera

iOS 11

BİM 9 Mart 2018 aktüel indirimli güncel ürün broşürü

9 Mart 2018 tarihinden itibaren BİM mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürün dikkat çekiyor. BİM'de 3’lü Ankastre Set 675, 00 TL'ye satışa sunulacak.

Piramit davlumbaz

• Sökülebilir 2 adet alüminyum filtre

• Ön aydınlatma lambası

• 450 m3 çekiş kapasitesi

• 2 adet 30 cm ayarlanabilir baca

• IPX0 koruma sınıfı

• 5 buton manuel kontrol

• Güç: 163 W 220-240 V 50/60 HZ

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı • Gaz emniyet sistemi

• Siyah paslanmaz emaye gövde (kolay temizlenebilir)

• Otomatik çakmaklı

• Emayeli ızgara

• Doğalgaz ayarlı

• LPG’ye dönüştürülebilir

• Emaye paslanmaz bek kapakları ve ızgaraları

Ankastre Fırın

• 57 Litre iç hacim

• A enerji sınıfı

• Ayarlanabilir termostat

• 3 program

• 2 adet emaye paslanmaz tepsi

• 1 adet Krom nikel kolay temizlenebilir ızgara

• Kolay temizlik için sökülebilir ön kapak iç cam

• İç aydınlatma lambası

• Paslanmaz emaye iç hazne

• Güç: 2000 W 220-240 V 50/60 HZ

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

BİM'in satışa sunacağı diğer ürünlere baktığımızda;

Düdüklü tencere 64,90 TL, Çelik tava seti 3'lü 49,90 TL, Çelik mini tencere 17, 90 TL, Çay kahve seti 32,90 TL, Elektrikli kahve cezvesi 24,90 TL'ye satışa çıkacak. İşte diğer ürünler...

Biberon set 13,90 TL, Bebek gübenlik seti ürünleri 3,90 TL, Bebek alt açma seti 10,95 TL, Cam rende 3,95 TL'den satışa sunulacak.