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Bin 500 yıllık zeytin ağacı görenlerin ilgi odağı oluyor |Mersin haberleri

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı’na dikilen 6 metre 48 santim çapındaki bin 500 yıllık zeytin ağacı, tescillenerek koruma altına alınıyor. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, ağacın yaşı ve sağlığıyla ilgili gerekli envanterler hazırlayarak, ‘anıt ağaç’ olarak tescillenmesi konusunda gerekli çalışmalar başlattı.

Bin 500 yıllık zeytin ağacı görenlerin ilgi odağı oluyor |Mersin haberleri

10 Kasım 2017 16:46

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na dikilen bin 500 yıllık zeytin ağacını, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kayıt altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan ölçümler doğrultusunda ağacın 6 metre 48 santim çapında olduğu belirlendi. Asırlık ağaçtan alınan teknik bilgiler ve ölçümler rapor haline getirilerek, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunuldu. Yapılan incelemeler ve alınan envanterler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde ‘anıt ağaç’ olarak tescillenecek. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ağaç, bölge sakinlerinin de beğenisini kazandı. Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövde büyüklüğü büyük ilgi topluyor. İlçenin en işlek bölgesine konulan devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı gören vatandaşlar, ağacı yakından inceleyerek, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Bölge sakinleri, böylesi duyarlı bir çalışma ortaya çıkarttıkları için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdiler.

İlçeyi bir nakış gibi işlediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli’de yeniden toprakla buluşturduklarını dile getirdi. Tarhan, "Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli’de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip olmuş olacak" dedi.
 

 

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