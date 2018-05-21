Bin 885 liralık faiz 50 liraya iniyor

Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, yapılandırma yapabilecek. Yapılandırmada ana paraya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

18 TAKSİT İMKANI

Taksit seçildiği taktirde ise, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak.

BİN 885 TL'DEN 50 TL’YE DÜŞÜYOR

Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek. Yapılandırma imkanı, toplam borç tutarında önemli bir indirim sağlayacak.

Örneğin; 26 Ekim 2016 vadeli 7 bin 200 liralık KDV'nin süresinde ödenmediğini varsayalım. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bin 885 lira gecikme zammı ortaya çıkıyor, toplam borç tutarı 9 bin 85 liraya ulaşıyor. Yapılandırma için başvuruda bulunulması halinde, bin 885 liralık gecikme faizinden vazgeçilecek, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu da 506,57 lira tutuyor. Eğer peşin ödeme seçilirse bu tutarın da yüzde 90'ı silinecek. Böylece Yİ-ÜFE tutarı 50,65 liraya inecek. Yani bin 885 lira faiz yerine 50.65 lira Yİ-ÜFE ödenerek borçtan kurtulunabilecek. 9 bin 85 lira yerine 7 bin 250 lira 65 kuruş ödemeyle borç kapatılabilecek.

Kaynak: Takvim