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Bin lira için iki kişi öldü

Adana'da bir kişiyi öldürüp daha sonra da intihar eden şahsın bin lira borcu olduğu, borcunu geciktirince alacaklının 5 bin lira istemesinden dolayı cinayet işleyip, sonra kendini öldürdüğü ortaya çıktı.


28 Ekim 2016 09:35

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, Cem Gür (50) sabah saatlerinde otomobiliyle Fatih Mahallesi'nde bulunan Ercan Günhan (51) adlı tamircinin iş yerine geldi. Cem Gür burada tartıştığı Ercan Günhan'a tabancayla ateş edip otomobiline binerek kaçtı. Bir süre sonra 155 polis imdat hattına Tellidere Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içindeki şahsın kafasından kanlar aktığı ihbarı geldi. Polis verilen adrese gittiğinde otomobilin kapısını açamadı. Polis hemen ambulansa haber verdi. Bu arada polis otomobilin kapısını açamayınca camı kırdı. Camdan kapıyı açan polis şahsı dışarı çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile şahıs Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede, şahsın yaklaşık 15 dakika önce cinayeti işleyen Cem Gür olduğunu belirledi. Gür ve Günhan kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti. Polis olaylardan sonra yaptığı araştırmada Gür'ün, Günhan'a bin lira borcu olduğunu, ancak borcunu gününde ödeyemediğini bu nedenle Günhan'ın bin lirayı 5 bin lira olarak istediğini belirledi. Polis cinayetin işlendiği gün de Gür'ün Günhan ile konuşmaya gittiğini ancak Günhan'ın borcu 5 bin lira olarak istemekte ısrarcı olunca tartışma çıktığı ve Gür'ün Günhan'ı kalbinden tek kurşunla vurduğunu belirledi.

Fatih Keçe 

 

Etiketler: adana


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