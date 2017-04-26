Bin polisle ’torbacı’ operasyonu helikopter kamerasında

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla polisler sadece şafak vakti değil, uyuşturucu satıcılarının hiç beklemediği anlarda bile operasyonlar yapmaya başladı. Polis bu kapsamda iki gündür gündüz vakti bin polisle şok baskınlar yaptı. Yapılan bu baskınlarda, çocuk parklarında, evlerde, iş yerlerinde, zanlıların üzerlerinde uyuşturucu çıktı. Polis, Barbaros, Hürriyet, Çamlıbel, Ova, Denizli ve Dağlıoğlu mahallelerinde yaptığı çalışmada 384 içimlik esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirirken, 7 torbacı da yakalandı. Polis helikopteri ise bu anları saniye saniye havadan görüntüledi.

Helikopterden bütün operasyonu anbean gören polis, telsiz ve telefon bağlantısıyla sahadaki polislere bildirip, zanlıların kaçmasının önüne geçti. Ayrıca helikopterdeki polis zanlıların zulalara sakladığı uyuşturucuların da yerini bildirdi. Polislerin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya