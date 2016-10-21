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Bina inşaatı maliyet endeksi üçüncü çeyrekte arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre \%0,5 arttı.


21 Ekim 2016 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) 'Bina İnşaatı Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 6,0 arttı.

BİME'de 2016 yılı üçüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, malzeme endeksi ise yüzde 0,4 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 10,4 ve malzeme endeksi yüzde 4,3 arttı. 

Etiketler: Bina inşaatı maliyet endeksi


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