AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Aktay, bugün MYK’da Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden kız çocuklarının durumunun ele alındığını belirterek, bu facianın herkesi derinden üzdüğünü ifade etti. Olay meydana gelir gelmez ilgili bakanların olay yerine gittiğine işaret eden Aktay, “Olayla ilgili kimin ne kusuru varsa bunun ortaya çıkarılacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’ın toplantıda sunum yaptığını belirten Aktay, “(Siyaset Akademisi) Akademik bilginin, bilimsel bilginin siyaset içinde değerlendirebileceği kanal olan bir faaliyet. Akademik gündemin nasıl belirleneceği konusunda Sayın Nükhet Hotar kurulu bilgilendirmiştir” diye konuştu.

Türkiye’deki adalet hizmetlerinin de toplantıda değerlendirildiğini kaydeden Aktay, “Bugün Sayın Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığının çalışmalarını ve genel anlamda toplumdan gelen sorunları tartışma, görüşme imkanı bulmuştur. Kurul üyelerinin görüşlerini almıştır” şeklinde konuştu.

Anayasa çalışmaları

Anayasa çalışmalarının en önemli gündem maddesi olduğuna dikkati çeken Aktay, “Burada biliyorsunuz bu çalışmayı AK Parti tek başına yürütmüyor. Bu konu, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayın Başbakanımızın beraber yürüttükleri bir diyalog. Bu konuda her iki tarafın kurulları var. Abdülhamit Gül’ün verdiği bilgiler istikametinde iki parti arasında Türk siyasetinde özlenen ve model alınabilecek örnek alınabilecek bir işbirliği yürütülüyor. Hiçbir zaman herhangi bir taraf her şey benim istediğim gibi olacak diyemez. Tarafların diyaloğa açık olması siyaset performansı açısından önemli konudur” dedi.

Aktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhalefet, ne yazık ki iktidarın dediğini olumsuzlamaya, yadsıma şeklinde yorumlayan bir bakış açısının siyasete hiçbir katkı yapmadığını görüyoruz. Burada muhalefeti de eleştiriyi de her zaman bize katkı verecek imkan olarak görüyoruz. Şu anda MHP aslında gereken muhalefeti de yapıyor ama bir yandan da Türkiye’nin geliştirilmesi, imkanlarının artırılması hususunda da gereken katkıyı vermekten de geri durmuyor. Bu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmanın uzuyor olması ve kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirilmiyor olması aradaki diyaloğun iki tarafın da bu konudaki katkılarına saygı duymak için başvurulan bir yol. Aslında çalışma öyle çok da fazla uzamış değil. Yarın Devlet Bahçeli ile Sayın Başbakanımız bir araya geleceklerdir. Yarın itibarıyla metne son şekli verilerek en kısa sürede TBMM gündemine sunulacaktır. Metin içeriğine giremeyeceğimiz bir metin henüz son noktasına varmamış olduğu için. İlk etapta 3 seçeceğimiz vardı, bu 3 seçenekten iki tanesi elendi ve tamamen yönetim şekli üzerine odaklanmış bir revizyon. Yine adı Cumhurbaşkanlığı olacak, Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak devam edecek ama teknik olarak gereken değişikliklerin yapıldığı bir metin olacak.”

Yeni anayasa çalışmalarında bir pürüzün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Aktay, “Bir pürüz yok ortada. Kamuoyunun beklediği gibi bir kriz veya anlaşmazlık yok. Bazı görüş farklılıkları var, bunlar diyalog içerisinde çözülebilecek ayrılıklar. İki taraf da kaygılarını samimiyetle ifade ediyor. Genellikle yeni anayasada hedeflediğimiz geniş katılımlı, daha demokratik bir toplumsal katılımı öngören bir anayasa olacaktır. İki taraf da bu noktada samimi” şeklinde konuştu.

Aktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanının fiilen şu anda partisiyle ilişkisi resmen değilse bile fiilen var olmaktadır. AK Parti tüm kadroları ile Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duruyor. Bu konudaki genel çerçeve zaten belli. Bu konudaki eleştiriler, bir cumhurbaşkanını yıllarca partisinin felsefesine olan bütün bağımlılığını bir gecede bırakması zaten düşünülemez. Geçmiş dönemlerde de cumhurbaşkanının tarafsızlığı da göstermelik bir tarafsızlıktır. Hiçbir cumhurbaşkanı hiçbir zaman tarafsızlık durumu ortaya koyamamıştır. Ortadaki yasa metnini bağdaşan bir metne oturtmaya çalışıyoruz. Bu konuda MHP’nin de yaklaşımı bundan çok farklı değil. Ayrıntısı henüz kesinleşmediği için ortaya çıkacak metin için bir şey söylemeyeyim.”

Adana’daki öğrenci yurdunun yanması

Adana’daki yurdun bir cemaate ait olduğu yönündeki bilgilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Aktay, “Bu yurdun denetlenmesine dair Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak bu konuda gereken açıklamayı yaptı. Bu yurtlar düzenli olarak denetlenmektedir. Bu yurdun şu anda görünürde tabii yangın dolayısıyla herhangi bir insanı aklamak gibi bir konumda olmadığımızı anlatmak gerekir. Bir cemaate ait olması da yangının sebebini açıklamaz. Yangının sebebinin ne olduğu cemaatle ne kadar ilişkilendirilebileceği ayrıca değerlendirmek gerekir. Böyle bir ilişkilendirme şu an için erken. Varsa bir durum, ihmal hiçbirisinin açıkta kalmayacağı, kimsenin kayrılmayacağını ifade etmek isterim. Olaylar bireyseldir. Ortada organize yapı varsa ancak onun üzerine başka türlü gidilebilir. Şu aşamada öyle bir tespitimiz yok. Öyle bir tespit olursa onun üzerine gideceğimizi söyleyebilirim. Yangın merdiveni kilitliydi dediler, kilitli de değilmiş. Verilecek kararı biz verecek değiliz. İnceleme ekipleri ve hukuk gereken kararı verecektir” dedi.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli ile arasındaki görüşmeye ilişkin soru üzerine Aktay, “Yarınki toplantıda iki liderin kendi görüşmelerinin neticesinde nasıl bir karara varılır onu söyleyemem. Mutabık olunan metin deklare edilebilir. Onun dışında mutabık olan bir metin ortaya çıkarsa, AK Parti bu karar metninin kamuoyuna daha iyi tanıtılması için gerekli bütün faaliyetleri yapacaktır. MHP’nin bu konuda ne yapacağı konusunda MHP’yi ilzam edecek bir şey söylemem mümkün değil. Onlar böyle bir kampanyaya ne kadar katılırlar onların bileceği bir iş” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin “CHP ile anayasa çalışmaları kapsamında temas olacak mı?” sorusuna Aktay, “Bir anayasa yapıyoruz, bu metnin en geniş katılımla gerçekleşmesi hususunu önemsiyoruz. Herkese çağrımızı yapıyoruz. Bu anayasa metni sadece AK Parti’nin beklediği değil, bütün toplumu etkileyecek ve ilgilendiren bir metin. Eksik ve yanlış buldukları bir şey varsa, CHP’nin de buna katkı verme kapısını asla kapalı tutmadık. Samimiyetle böyle bir metne katkı yapmalarını istiyor, samimiyetle davet ediyoruz. Anayasa metni çünkü bir toplumsal sözleşmedir. CHP şuana kadar bize herhangi bir metin ve öneri de getirmedi. Sistemin bu şekilde devam etmesinden başka bir şey önermiş değil, sistemin bu şekilde devam etmeyeceği çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Alternatifiniz nedir diye soruyoruz, samimiyetle cevabını istiyoruz. Biz halen bu kapıyı açık tutuyoruz, kapıyı açık tutmaya da devam edeceğiz” cevabını verdi.

Enise Vural