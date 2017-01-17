Diğer
Kategoriler

Bingöl’de 21 kişi tutuklandı

Bingöl merkezli 15 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 emniyet mensubu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingölde 21 kişi tutuklandı

17 Ocak 2017 18:47

Bingöl Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları ve 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Bingöl, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden H.Ç., Ş.A., A.G., O.Ç., O.B., H.D., D.G., Ö.Y. isimli 8 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmış, C.T., A.A., F.D., R.K., G.C., A.D., F.D., A.I., A.A., E.B., M.B., E.E., S.Ç., H.M., E.K.G., M.K., S.G., M.B.A., M.Ö., İ.V. ve M.E. isimli 21 şüpheli tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne teslim edilmiştir” denildi.  

Yılmaz Atar

Etiketler: 21 kişi tutuklandı, Bingöl, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!