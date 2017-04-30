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Bingöl’de 23 bölgedeki yasak uzatıldı

Bingöl merkez ve 7 ilçeye bağlı 23 bölgede daha önce ilan edilen ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ 15 gün süreyle uzatıldı.

Bingölde 23 bölgedeki yasak uzatıldı

30 Nisan 2017 14:10

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Sekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylasına 01-15 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasaklandığı kaydedildi. 

Yılmaz Atar


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