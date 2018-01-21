Diğer
Kategoriler

Bingöl’de 241 köy yolu açılırken, bir iş makinesi şarampole yuvarlandı

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 278 köy yolundan 241'i açılırken, 37 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor. Bir iş makinesi ise çalışma sırasında şarampole yuvarlandı.

Bingölde 241 köy yolu açılırken, bir iş makinesi şarampole yuvarlandı

21 Ocak 2018 17:09

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı 2 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi hariç tüm ilçelerle birlikte 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yaptığı 2 günlük çalışmada 241 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 37 köy yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kar temizleme çalışması sırasında bir iş makinesi ise şarampole yuvarlandı. Yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı. 

Muhammet Ali Çiftçi
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç