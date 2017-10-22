Bingöl'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Bingöl Valiliği, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında ‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla-16’ operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin kadın olduğunu açıkladı. Açıklamada, “5 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet 7,65 milimetre Tabanca, 17 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 3 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 mm. Fişek, 97 adet 7,62 mm. Fişek, 1 adet Gündüz Görüş Dürbünü, 3 adet Büyük Yeasu Telsiz, 1 adet Yeasu El Telsizi, 174 Kilogram Toz Esrar, Örgütsel doküman ile elektronik cihaz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Bölgede, halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.

Muhammet Ali Çiftçi