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Bingöl’de 6 sığınak ele geçirildi

Bingöl’de güvenlik güçleri tarafından devam eden operasyonlar kapsamında içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi bulunan 6 sığınak ele geçirildi.

Bingölde 6 sığınak ele geçirildi

24 Kasım 2016 19:35
Bingöl’de 6 sığınak ele geçirildi - Tıkla İzle

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Yayladere ilçesi Alınyazı, Gökçeal ve Kırköy bölgelerinde 6 sığınağın ele geçirildiğini bildirdi. Sığınakların yaşam malzemesi depolamak için kullanıldığı ifade edilen açıklamada, “Sığınaklarda 250 kilogram amonyum nitrat, 10 met, 1 akü, 7 boş sırt çantası, 7 adet polar mont, 20 takım iç çamaşırı, 10 takım örgüt elbisesi, 75 çift mekap ayakkabı, 30 adet koli bandı, 6 adet uyku tulumu, 8 adet pas sökücü, 50 metre elektrik kablosu, 4 top alüminyum folyo, 4 top naylon ip, 200 paket yapıştırıcı, 50 adet sabun, 57 adet traş bıçağı, 2 adet şemsiye, 30 adet diş fırçası, 1 adet çaydanlık, 750 metrekare sera naylonu, 10 kutu ilaç, 2 adet puşi, 8 tonluk su tankı, 6 adet metal çorba kâsesi, 6 adet 100 gramlık maya, 15 adet koli bandı, 6 adet tırnak makası, 200 kilogram makarna, 245 kg bulgur, 275 kg pirinç, 195 kg kuru fasulye, 80 kg sıvı yağ, 50 kg tuz, 5 kg çerez, 90 adet çorap, 10 kg salça, 300 metre elektrik kablosu, 2 ton un, 5 torba 50 kg’lık toz şeker, 2 kg tütün, 2 paket bayram şekeri, 25 bidon 8 kg’lık örgü peyniri, 15 adet 12 kg’lık mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, 95 kg salça, 160 kg sıvı yağ, 85 kg zeytin, 200 adet barbunya konserve, 1 adet 4’lü set üstü ocak, 60 kg pekmez, 45 kg tahin, 65 kg çikolata, 80 kg tahin helva, 100 kg çay, 90 kg kırmızı mercimek, 500 kg şeker, 100 kg tuz, 50 tane ton balığı konserve, 200 adet kahve 3’ü 1 arada, 80 kg beyaz peynir ele geçirilmiştir” denildi.

Yılmaz Atar 

Etiketler: 6 sığınak, Bingöl


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