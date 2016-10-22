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Bingöl’de çatışma: 1 şehit, 17 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı. Saldırıda 1 polis memuru şehit oldu; 5'i güvenlik memuru olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Bingölde çatışma: 1 şehit, 17 yaralı

22 Ekim 2016 23:56
Bingöl’de çatışma: 1 şehit, 17 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesinde bir grup terörist, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaymakam Konağı ve polis lojmanlarına saldırı düzenledi. Kaymakamlık önündeki noktaya yapılan roketli saldırıda polis memuru şehit oldu; 5'i güvenlik memuru olmak üzere 17 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı. Yaralılar Bingöl ve Genç Devlet Hastaneleri'ne kaldırılırken, bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi. Çatışmanın şiddeti ile birlikte ilçede geniş çaplı hasar meydana gelirken, operasyonların devam etmesi nedeniyle emniyet güçleri tarafından vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde anons yapıldığı öğrenildi. 

Murat Çaka - Yılmaz Atar
 

Etiketler: Bingöl, çatışma


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