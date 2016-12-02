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Bingöl’de çiftçilere hayvan desteği

Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, “Genç Çiftçi” projesi kapsamında çiftçilere 245 süt ineği dağıttı.

Bingölde çiftçilere hayvan desteği

02 Aralık 2016 11:11
Bingöl’de çiftçilere hayvan desteği - Tıkla İzle

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Düzağaç kampüsünde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, il genelinde “Genç Çiftçi” projesi kapsamında hazırlanan 187 projeden 47’sinin tamamlandığını belirtti. Projesi kabul edilen her bir çiftçiye 6 süt ineği verildiğini söyleyen Yıldırım, “Bingöl Tarım Müdürlüğü olarak, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında hayvan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bingöl genelinde toplam 187 projemiz vardı ve bunlardan 47’sini gerçekleştirdik. Proje kapsamında her bir çiftçimize 6 tane süt ineği veriyoruz. Bugün 147 adet Süt ineği dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 97 adette yolda ve onlarda geldiğinde çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün çiftçilerimize toplamda 245 süt ineğini dağıtmış olacağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından kampüs alanında hazır bekleyen çiftçiler, tırlarla getirilen süt ineklerini teslim aldı.  

Yılmaz Atar

Etiketler: bingöl çiftçilere destek, Bingöl Gıda


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