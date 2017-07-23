Diğer
Kategoriler

Bingöl’de kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bingölde kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

23 Temmuz 2017 16:00

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Kamışbeyli köyü Katır Gölü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan il jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, kepçe ile Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eserleri bulmaya çalışan 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ele geçirilen kazı malzemelerine de el koydu.

Valilik, yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını, kent genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye aralıksız olarak devam edildiğini bildirdi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, kaçak kazı operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!