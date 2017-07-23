Bingöl’de kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Kamışbeyli köyü Katır Gölü mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan il jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, kepçe ile Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eserleri bulmaya çalışan 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ele geçirilen kazı malzemelerine de el koydu.

Valilik, yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını, kent genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye aralıksız olarak devam edildiğini bildirdi.

Yılmaz Atar