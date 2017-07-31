Diğer
Kategoriler

Bingöl'de kadınlar, öğrendikleri meslekle ekonomik kazanç sağlıyor

Bingöl'de açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar, hem sosyal hayata atılıyor,hemde ekonomik kazanç sağlıyor.

Bingölde kadınlar, öğrendikleri meslekle ekonomik kazanç sağlıyor

31 Temmuz 2017 17:25

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, bakır işleme, muhasebe, ebru sanat, takı tasarım, su kabağı işlemeciliği ve cenaze yıkama gibi çeşitli kurslarla, kadınların sosyal hayata atılmasını ve ekonomik kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen okuma-yazma kursuna katılan 25 kadın, 6 ay boyunca eğitimden geçirildi. Kursun yanı sıra farklı etkinliklere de katılan kadınlar, kurs sonunda hem okuma yazma öğrendi hem de farklı beceriler kazandı. Yıl boyunca kadınlara yönelik faaliyetlerini sürdüren merkez, 16 kadına da 32 saatlik cenaze yıkama kursu verdi. Belediye ve müftülük arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına da katılan kadın ve kız çocukları, Kur’an-ı Kerim okuma, Siyer ve dini bilgiler edinmesi fırsatı buldu.

Kadınların ekonomik hayatta etkin rol alabilmeleri ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, yıl içerisinde bakır işleme kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu, ebru sanatı kursu, takı tasarım kursu-mis sabunu ve su kabağı işlemeciliği kursu da açtı. Kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan kadınlar meslek sahibi oldu.

Annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Bingöl Üniversitesi işbirliğinde ‘Anne Üniversitesi’ projesi hayata geçirildi. Programa başvuran 70 kursiyerden 21’i sertifikalarını aldı. Programla anne ve anne adaylarının birçok konuda bilinçlendirmesi amaçlandığı belirtildi.


Kadınların gelişimine ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitim kursları da düzenlendi. Yabancı Dil Sınavı YDS İngilizce hazırlık kursu ve YDS Arapça hazırlık kurslarına katılan kadınlar, haftalarca eğitim programına tabi tutuldu. Toplamda 60 kadının eğitim hayatına merkez tarafından katkıda bulunulduğu aktarıldı. 

Yılmaz Atar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!