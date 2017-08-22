Bingöl'de korkutan yangın

Yangın, akşam saat 22.00 sularında İnönü Mahallesi’ndeki bir alanda meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle Kültür Mahallesinde yıkılan evlerden kalan kerestelerin tutuşmasıyla başlayan yangından yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevrede bulunan ve bir cam balkonu da yanan apartman, güvenlik tedbiri kapsamında boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken, panikte yaşandı.

Yangına müdahale eden itfaiye çalışanlarından ikisi dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erleri tedavi altına alındı.

Vali Mantı olay yerine geldi

Bingöl Valisi Ali Mantı'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Açıklama yapan Vali Mantı, “ Saat akşam 22.00 civarında kültür Mahallesi girişinde tam sebebini bilmediğimiz, ağaç yığınlarının olduğu boş alanda yangın çıktı. Yangın tüm kamu ve kuruluşlarımızın desteği ile söndürülüp kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybımız yok tüm kurumlarımıza da teşekkür ederim” dedi.