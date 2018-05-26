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Bingöl’de SP adayı, adaylıktan istifa etti

Bingöl’de Saadet Partisi (SP) 3. sıra milletvekili adayı Vural Koşunkartay, adaylıktan istifa etti.

Bingölde SP adayı, adaylıktan istifa etti
SP adayı, adaylıktan istifa etti - Foto Galeri

26 Mayıs 2018 15:45

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerini teslim eden partilerin bazılarında aday gösterilen isimler istifa etmeye devam ediyor. Bingöl'de İYİ Parti'den 2. sıra adayı Abdurrahim Ariç’in istifasının ardından bir istifa haberi de Saadet Partisi’nden geldi. Bingöl'de SP 3. sıra milletvekili adayı Vural Koşunkartay, adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Koşunkartay, eğitiminin yoğunluğundan ve seçim dönemi Bingöl’de olamayacağından dolayı adaylıktan istifa ettiğini ancak partisinden istifa etmediğini açıkladı. Böylelikle Bingöl'de iki partinin milletvekili adayı, adaylıktan çekilmiş oldu. 

Yılmaz Atar
 

 

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